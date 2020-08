Avaliado em 15 mil milhões, Airbnb avança com registo de IPO

A intenção avançada pelo Wall Street Journal no início do mês confirma-se agora: o Airbnb avançou com o registo de IPO para dar seguimento à ideia de entrar em bolsa, confirma nesta noite a Business Insider, avançando que a inscrição foi feita de forma confidencial.

A empresa, que está hoje avaliada em cerca de 15 mil milhões de euros, confirmou ter avançado com os documentos mas não quis adiantar à publicação mais informação, nomeadamente quanto a preços esperados ou prazos de venda.

Leia também: Airbnb planeia entrar em bolsa ainda neste mês

A evolução para bolsa era esperada para este ano, mas o coronavírus que arrasou o turismo também adiou os planos para o IPO. Alguns sinais positivos nos últimos tempos, porém, terão dado novo alento à operação – incluindo o facto de a plataforma de alojamento local ter conseguido ultrapassar pela primeira vez em quatro meses a fasquia de 1 milhão de reservas num dia a 8 de julho, algo que não acontecia desde 3 de março.

Em abril, o CEO, Brian Chesky, afirmara que a empresa estava a trabalhar para apresentar a documentação em março, mas o impacto da pandemia de covid-19 no turismo mundial cancelou esses planos devido à incerteza gerada pelo novo coronavírus e à volatilidade dos mercados. Agora, depois de se ver obrigada a reduzir em 25% o pessoal, assumir 2 mil milhões de dólares em dívida e ter visto o seu valor cortado a metade, para 15 mil milhões de euros, o Aibnb dá o primeiro passo para avançar com os planos traçados em setembro.

Depois de ter visto os seus resultados caírem 67% para 283 milhões de euros no segundo trimestre do ano, a plataforma de alojamento local antecipa fechar 2020 com menos de metade da faturação do último dezembro, a rondar os 1,8 mil milhões de euros.