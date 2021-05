Banco de Portugal dá 428 milhões em dividendos ao Estado

Lisboa , 12/05/2020 - Mário José Gomes de Freitas Centeno, Ministro das Finanças de Portugal e presidente do Eurogrupo, em entrevista para a TSF. Mário Centeno (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O Banco de Portugal entregou ao Estado 428 milhões de euros em dividendos relativos ao exercício do ano passado, mostram as contas da instituição liderada por Mário Centeno divulgadas esta quinta-feira.

Os dividendos que foram pagos correspondem a uma redução face aos 607 milhões distribuídos no ano passado. Considerando o imposto sobre o rendimento corrente, foram entregues ao Estado 671 milhões de euros relativos ao exercício de 2020.

De acordo com o relatório de atividades e contas de 2020, a instituição apresentou um resultado líquido de 535 milhões de euros, 31 milhões de euros superior ao resultado orçamentado para 2020.

Para este resultado contribuíram "a margem de juros, no montante de 802 milhões de euros, cuja principal componente são os juros dos títulos detidos para fins de política monetária, no valor de 882 milhões de euros", explica a entidade liderada por Mário Centeno. Foram reconhecidos juros a pagar das operações de refinanciamento às instituições de crédito no montante de 202 milhões de euros.

Além disso, foram impactados pelos "resultados realizados em operações financeiras e prejuízos não realizados, no montante de -21 milhões de euros, associados à desvalorização do dólar norte-americano ocorrida nos últimos meses do ano".