Banco suíço EFG aposta nas ações como "melhor oportunidade" de investimento nos próximos seis meses

© Spencer Platt/AFP

O banco suíço EFG Bank aponta as ações como a melhor opção de investimento para os próximos seis meses, pelo menos.

De acordo com especialistas em investimentos e economistas do banco suíço, a forte recuperação da economia a nível mundial vai continuar em 2022, sobretudo impulsionada pelo consumo.

"No que diz respeito aos mercados financeiros, a visão do EFG é que as ações continuem a oferecer a melhor

oportunidade para os investidores nos próximos seis meses ou mais", refere o banco numa análise com as perspetivas para a economia e os mercados em 2022.

Destaca que as ações vão encontrar suporte nas "políticas de estímulo nas economias avançadas, incluindo taxas de juros reais negativas e medidas orçamentais".

"Além disso, embora a redução gradual das compras de ativos seja esperada em 2022, a política orçamental geral dará suporte aa ativos de risco", aponta.

Salienta que "as avaliações são mais preocupantes nos EUA, embora as empresas americanas sejam susceptíveis de apresentar o melhor crescimento dos lucros", o que "significa que as ações dos EUA são mais vulneráveis ​​a 'choques' no futuro".

O banco suíço também considera apelativo o mercado acionista nipónico. "Embora este mercado não seja popular entre os investidores no momento, achamos que é atraente", frisa.

Quanto à China, o EFG aguarda "para ver se os confinamentos e os desafios no mercado imobiliário poderão levar a uma desaceleração prolongada das condições económicas", o que "pode criar ventos contrários para os preços das commodities, já que a China é a maior consumidor marginal de matérias-primas".

Foco nos bancos centrais

Segundo o EFG, "a inflação será a principal preocupação dos bancos centrais na definição de sua política monetária no próximo ano".

Destaca que os seus especialistas em investimentos e economistas "esperam que a inflação alta seja um fenómeno transitório mas acreditam que existe o risco de os bancos centrais cometerem um erro de política".

"Nos EUA, antecipam que a Reserva Federal poderá subir as taxas de juro no segundo semestre de 2022", salienta o EFG.

O banco espera que o Banco da Inglaterra suba ainda mais as taxas em 2022, enquanto o Banco Central Europeu

e o banco central suíço não deverão alterar as taxas antes de 2023.