Barril de Brent desce 0,07% para 44,29 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em setembro fechou em baixa, no mercado de futuros de Londres, de 0,07%, para os 44,29 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar três cêntimos abaixo dos 44,32 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do barril desceu depois de ser conhecido que as reservas de petróleo nos EUA subiam esta semana mais do que esperado, indiciando uma descida da procura na primeira economia mundial, onde para mais o novo coronavírus prossegue a sua expansão.