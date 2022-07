BCP e dona do Pingo Doce dão gás à bolsa de Lisboa

Bolsa de Lisboa

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2022 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira em alta, com o índice PSI a avançar 1,96% para 6 116,72 pontos, em linha com as restantes praças europeias.

Das 15 cotadas, 12 subiram, duas desceram e a Corticeira Amorim ficou inalterada em 10,24 euros.

A liderar as subidas, destaque para BCP, que aumentou 6,28% para 0,15 euros.

No primeiro semestre do ano, o BCP totalizou 74,5 milhões de euros de lucro, acima dos 12,3 milhões de euros no período homólogo, segundo o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) após o fecho do mercado.

Entre os principais ganhos figuram ainda a Jerónimo Martins, que progrediu 5,22% para 22,56 euros, a GreenVolt, que totalizou mais 5,12% para 8,83 euros, a Navigator, que aumentou 3,50% para 4,14 euros, a Sonae SGPS, que ascendeu 2,61% para 1,14 euros, a Altri, que ganhou 1,98% para 6,43 euros, a Semapa, que somou 1,30% para 14 euros e os CTT, que valorizaram 1,26% para 3,22 euros.

Com subidas abaixo de 1% ficaram a Galp (10,10 euros), a EDP (4,87 euros), a REN (2,76 euros) e a Mota-Engil (1,22 euros).

Em sentido contrário, e a EDP Renováveis desvalorizou 0,74% para 24,09 euros por ação, apesar de ter anunciado uma subida de 87% nos lucros para 265 milhões de euros no primeiro semestre do ano. A Nos também caiu 0,64% para 3,71 euros.

No resto da Europa, Paris cresceu 0,75%, Madrid 0,68%, Londres 0,57% e Frankfurt 0,53%.