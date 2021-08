BCP e EDP Renováveis impulsiona Bolsa de Lisboa

Euronext Lisbon © Global Imagens

A Bolsa de Lisboa abriu, nesta segunda-feira, em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,26%, para os 5.339,86 pontos.

Das 18 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, dez estão a subir, sete descem e uma permanece inalterada.

A liderar as subidas estão os títulos da Navigator (+1,30%), da Altri (+0,84%) e da EDP Renováveis (+0,75%). Nas descidas, o destaque vai para a Corticeira Amorim (-0,69%), Ibersol (-0,68%) e Novabase (-0,44%). A Semapa mantém-se inalterada.

Destaque, ainda, para a valorização do BCP, a subir 0,08%.

No resto da Europa a tendência é de alta, com a bolsa alemã a subir 0,14%, Madrid 0,09%, Paris 0,06% e Londres 1,39%.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI20 a recuar 0,09% para 5.325,87 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.