BCP e EDP travam descida da bolsa em dia de quedas fortes na Europa

A subida das ações do Millennium bcp e da EDP levaram o índice PSI-20 a reduzir as suas perdas e a fechar esta sexta-feira com uma queda ligeira, numa sessão em que as bolsas na Europa deram um tombo.

O principal índice da bolsa portuguesa fechou a cair 0,17 para 5.367,16 pontos enquanto em Madrid o índice IBEX 35 perdeu 2,13% e em Frankfurt o DAX recuou 2,27%.

O dia foi negativo para os mercados acionistas em geral devido a receios de uma guerra comercial à escala mundial, na sequência de afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pode avançar com taxas à importação de aço e alumínio.

O BCP subiu 4,49% para 0,3121 euros animado com o regresso ao índice STOXX Europe 600, a partir do dia 19 de março.

Já a EDP valorizou 2,57% para 2,789 euros por ação depois de anunciar os resultados de 2017, tendo o lucro líquido subido 16% para 1.113 milhões de euros. A elétrica confirmou o dividendo de 19 cêntimos por ação a distribuir pelos acionistas.

Pela negativa, os títulos da retalhista Sonae afundaram 4.84% para 1,14 euros e os da NOS perderam 3,73% para 4,8 euros.