BCP e Novo Banco colocam à venda dívida do Sporting

O Millennium bcp e o Novo Banco contrataram a Rothschild & Co para colocar à venda as dívidas do Sporting, noticiou a agência Bloomberg esta sexta-feira, citando fontes próximas do processo.

Em causa, estará um valor de 127,9 milhões de euros em Valores Mobiliários de Obrigações Convertíveis (VMOC) que, caso não sejam reembolsados até 2026, serão convertidos em capital, segundo o último 'Relatório e Contas' da SAD leonina.

O BCP, o Novo banco e a Rothschild escusaram-se a comentar a informação à agência noticiosa enquanto o Sporting não respondeu aos pedidos de comentário.

O potencial para obter o controlo através da conversão de dívida poderia atrair investidores interessados ​​em deter um clube de futebol, disse uma das fontes à Bloomberg.

O Sporting sagrou-se campeão português de futebol pela 19.ª vez, no passado dia 11 de maio, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.

Mas agência lembra que, fora de campo, o Sporting e outros clubes portugueses têm tido lutado para equilibrar as suas finanças, após anos de "má gestão e um legado de dívidas, que remonta ao Campeonato Europeu de 2004, quando os clubes construíram novos estádios caros".

Salienta que a Primeira Liga de Portugal não está incluída nas cinco grandes ligas de futebol da Europa, o que implica que as receitas de transmissão dos jogos é baixa comparando com as das principais divisões do Reino Unido e Espanha, por exemplo.

Em termos de receitas de clubes, o Sporting não faz parte da lista das 30 melhores equipas europeias, aponta a Bloomberg, citando a Deloitte.

A Sporting SAD fechou o primeiro semestre da época 2020/2021 com prejuízos de 6,9 milhões de euros, o que compara com um lucro líquido de 2,8 milhões de euros em igual período do ano passado. O resultado foi penalizado pelas medidas adotadas no âmbito da gestão da epidemia do novo coronavírus, que geraram uma contração do mercado de transferências de jogadores e uma quebra das receitas operacionais do clube, segundo a Sporting SAD.

