BCP impulsiona ganhos da bolsa de Lisboa

O presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maya. © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Abril, 2023 • 20:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em alta, com o índice PSI a subir 0,60% para 6 118,32 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e quatro caíram.

O BCP liderou as subidas, ao avançar 2,44% para 0,21 cêntimos, enquanto as ações da Ibersol foram as que mais recuaram, com uma descida de 1,49% para 6,60 euros.

A NOS subiu 2,40% para 4,44 euros, a Sonae 2,04% para 1,00 euros, a Altri 1,56% para 4,83 euros, a Corticeira Amorim 1,50% para 10,14 euros, a Semapa 1,16% para 13,90 euros e a REN 1,12% para 2,71 euros.

Com avanços inferiores a 1% estiveram a Mota-Engil (0,96% para 1,68 euros), a Navigator (0,54% para 3,36 euros), a EDP (0,36% para 5,07 euros), a Greenvolt (0,30% para 6,58 euros) e os CTT (0,14% para 3,64 euros).

Em sentido contrário, a Ibersol recuou 1,49% para 6,60 euros, a EDP Renováveis 1,04% para 20,91 euros, a Galp Energia 0,55% para 10,90 euros e a Jerónimo Martins 0,19% para 21,14 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 1,03%, Madrid avançou 0,62%, Frankfurt 0,50% e Paris 0,12%.