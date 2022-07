BCP lidera perdas na bolsa de Lisboa

Presidente do Conselho de Administração do Milennium BCP, Miguel Maya © LUSA

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI, encerrou a sessão desta terça-feira a recuar uns ligeiros 0,06% para 5 998,98 pontos, com o BCP a liderar as perdas.

Das 15 cotadas, seis subiram e nove desceram. O BCP destacou-se nas descidas ao recuar 2,61% para 0,14 euros. O banco, presidido por Miguel Maya, saiu penalizado depois de anunciar prejuízos de 56 milhões de euros com o negócio do Bank Millennium, o banco do BCP na Polónia, no primeiro semestre.

O setor energético travou maiores derrapagens na bolsa nacional, com as cinco cotadas a registar subidas. A Greenvolt liderou o bom desempanho, ao avançar 1,94% para 8,40 euros, seguida da EDP, que ganhou 1,53%, e a sua subsidiária das Renováveis, que valorizou 0,79%. A REN (0,55%) e a Galp (0,05%) também conseguiram fechar no verde. Fora da energia, só a Corticeira Amorim conseguiu evitar perdas, ao valorizar 0,59%.

No negócio do papel, a Navigator recuou 1,23%, enquanto a Altri perdeu 0,71% e a Semapa cedeu 0,43%. No retalho, a Sonae caiu 0,27% e a Jerónimo Martins desliziou 0,09%.

No resto da Europa, Milão caiu 1,04%, Frankfurt 0,86%, Paris 0,42%, Madrid 0,20% e Londres fechou estável.