BCP reduz na EDP e já tem menos de 2% da elétrica

O grupo BCP reduziu a sua posição no capital social da EDP para menos de 2%, anunciou a elétrica em comunicado à Comissão dos Mercado de Valores Mobiliários, dando conta que o banco deixa de ter uma participação qualificada na elétrica.

Em causa está o recente aumento de capital da elétrica portuguesa, no qual o grupo BCP reforçou a sua posição, através da AGEAS, o seu fundo de pensões, mas que se revelou insuficiente para manter uma posição qualificada na EDP, ou seja, com mais de 2%.

Segundo o comunicado ao mercado, a AGEAS – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA aumentou a sua participação de 74.809.019 para 76.627.022 ações. No entanto, a sua participação no capital social da EDP passou de 2,036% para 1,923%. Aos títulos do fundo de pensões juntam-se, ainda, as 358.308 ações detidas pela Fundação Millennium BCP. O grupo era já o único acionista detentor de uma posição qualificada na elétrica portuguesa com sede em Portugal.