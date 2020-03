Benfica deixa cair OPA

Clube da Luz informou hoje a CMVM da “revogação da Oferta Pública de Aquisição (OPA)” lançada pelo clube sobre ações da própria SAD em novembro. “A revogação da Oferta já vinha sendo discutida com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários desde que se tornou do conhecimento público, no dia 12 de março de 2020, a suspensão do campeonato nacional de futebol – Liga NOS”, acrescenta o Benfica.

Cai assim a OPA que nos últimos dias foi alvo de diversas ações da CMVM, que já antes suspendera a negociação de ações da SAD. Ontem, a CMVM pediu esclarecimentos ao Benfica sobre o financiamento da operação, depois de terem surgido rumores na comunicação social sobre o desfecho do procedimento de registo da oferta pública de aquisição e sobre a eventual utilização alternativa dos fundos mobilizados para efeitos da sua liquidação para a contratação de reforços para a equipa de futebol. (Leia mais aqui)

O clube informou estar a preparar a informação requerida, mas o regulador já tomara a decisão de chumbar a operação, dando dez dias ao Benfica para se pronunciar. Na origem do chumbo estaria o facto de o plano do clube passar precisamente por financiar a compra de ações da SAD com dinheiro da própria sociedade. O clube tem cerca de 67% do capital da SAD e com a oferta pública de aquisição pretendia chegar a pelo menos 95%.

“Não obstante a entrega desse requerimento, a Benfica SGPS confirmou no referido comunicado que se pronunciará em sede de audiência prévia acerca do projeto de indeferimento do pedido de registo de Oferta que lhe foi ontem comunicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, uma vez que reitera a plena conformidade da Oferta com todas as disposições legais aplicáveis”, acrescenta o Benfica no comunicado agora enviado.

A SAD benfiquista sublinha ainda que “tomou e continuará a tomar as medidas que reputar necessárias para preservar a sua atividade, sendo previsível a redução de custos e despesas não indispensáveis ao desenvolvimento dessa atividade e a ponderação acrescidamente cuidada de todos os investimentos que estavam projetados”, pelo que as transações de atletas “serão analisadas muito cuidadosamente”, explica, de forma a preservar na maior medida possível os ativos essenciais da Benfica SAD e assegurar a sua sustentabilidade. A Benfica SAD afirma ainda que tudo fará para continuar a assegurar o sucesso a longo prazo do seu projeto desportivo.

Quanto aos esclarecimentos pedidos pela CMVM, eis a resposta preparada e comunicada pela Benfica SAD:

“Conforme oportunamente comunicado, a Benfica SAD alienou à Benfica SGPS as ações representativas do capital social da Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. (“Benfica Estádio”), com efeitos a 1 de julho de 2019 (comunicado divulgado em 15 de março de 2019).

Após vários meses de negociações, a Benfica SAD celebrou com a Benfica Estádio, no dia 10 de outubro de 2019, um contrato de cessão de exploração do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, no qual revogou o anterior contrato de utilização do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, celebrado em 2003.

A celebração deste acordo permitiu, designadamente, a adaptação da estrutura contratual à atual relação entre a Benfica SAD e a Benfica Estádio (sociedades indiretamente participadas pelo Sport Lisboa e Benfica e sem relação entre si) e a atualização dos montantes a pagar, cujo valor mínimo anual não sofria alterações desde há cerca de 15 anos.

O referido contrato manteve a mesma duração do acordo anterior, ou seja, vigora até 30 de junho de 2041, e prevê uma prestação anual composta por um valor mínimo anual de €4.500.000, acrescido de um valor variável que, tendo em consideração o modelo de negócio, será sempre apurado no final do exercício – refira-se que, no último exercício, o custo suportado pela Benfica SAD superou os mencionados €4.500.000.

Mais se refere que, no referido contrato, as partes convencionaram também que o valor nominal total de €94.500.000, correspondendo ao somatório dos valores mínimos anuais para a totalidade do período contratual compreendido entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2041, seria pago antecipadamente, por um valor de €61.905.254, o que corresponde a um desconto de €32.594.746 (o valor nominal total foi descontado a uma taxa anual de 4%, correspondendo à taxa de risco para um ativo desta especificidade) – ou seja, este montante traduz um desconto de 34,5% face ao valor total.

Relativamente a este valor de €61.905.254, as partes acordaram que: (i) €32.905.254 desse montante fosse objeto de compensação da dívida existente da Benfica Estádio perante a Benfica SAD, não dando assim lugar a um fluxo financeiro; (ii) o remanescente, concretamente o valor de €29.000.000, fosse pago pela Benfica SAD para a Benfica Estádio.

De referir que à data da negociação e celebração deste contrato, a realidade da Benfica SAD era a seguinte: (i) pretendia rever o contrato de utilização do Estádio do Sport Lisboa e Benfica à luz da nova realidade societária do Grupo Benfica; (ii) tinha uma elevada disponibilidade financeira, não tendo rentabilidade com esse excedente de tesouraria e, simultaneamente, não tendo possibilidade de, a curto prazo, reduzir dívida remunerada; (iii) tal como preconizado na IFRS 16, registou um ativo pelo direito de uso de Estádio do Sport Lisboa e Benfica nas suas demonstrações financeiras, o qual como contrapartida gerou um passivo de €66.628.877.

Por conseguinte, a antecipação imediata do referido valor nominal de €94.500.000, que implicou um pagamento de €29.000.000 à Benfica Estádio, teve como imediatas contrapartidas para a Benfica SAD, por um lado, a rentabilização do seu excedente de tesouraria, pelo facto de efetivamente ter obtido um desconto de 34,5% no valor que teria a pagar à Benfica Estádio e, por outro, uma redução do seu passivo de €61.905.254, pela liquidação destes montantes. Nenhum destes efeitos, positivos na esfera da Benfica SAD e, indiretamente, nos seus stakeholders, teria sido possível sem a celebração daquele contrato.

Naturalmente, em 10 de outubro de 2019, desconhecia-se por completo as circunstâncias que, no atual contexto, condicionam a utilização do Estádio do Sport Lisboa e Benfica – saliente-se, em geral dos estádios de futebol na Europa. Não era sequer previsível naquela data antecipar que o campeonato nacional de futebol – Liga NOS seria suspenso e que o Euro 2020 seria adiado.

A Benfica SAD está a avaliar os impactos que a pandemia decorrente do novo coronavírus tem na sua atividade, face à grande incerteza e imprevisibilidade da situação.

A Benfica SAD confirma ainda que quaisquer fundos que se encontrem na titularidade da Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. (tenham ou não qualquer relação indireta com o referido contrato) não lhe pertencem, pelo que, naturalmente, não poderá a Benfica SAD utilizar tais fundos, ao contrário do que foi incorretamente mencionado por alguns meios de comunicação social.”