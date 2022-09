Bolsa de Lisboa a cair 0,22% com NOS e Sonae a liderarem perdas

© D.R.

A bolsa de Lisboa negociava esta quinta-feira a cair 0,22% para 5.948,82 pontos, com as ações da NOS e da Sonae recuarem 0,56% e 0,41%, respetivamente, e a liderarem as perdas.

Pelas 08:50 (hora de Lisboa), das 15 ações cotadas no principal índice português, seis desciam, sete subiam e duas, a Corticeira Amorim e a Semapa, estavam inalteradas nos 9,86 euros e 14,14 euros, respetivamente, numa Europa que negociava no vermelho.

As ações da NOS caíam 0,56% para 3,53 euros, e as da Sonae recuavam 0,41% para 0,98 euros.

Por sua vez, a EDP Renováveis perdia 0,20% para 24,55 euros, a Mota-Engil caía 0,17% para 1,20 euros e a Navigator cedia 0,05% para 3,70 euros.

A contrariar as perdas, o destaque ia para os CTT, que subiam 1,39% para 3,28 euros, seguidos do BCP, que ganhava 1,32% para 0,15 euros, da retalhista Jerónimo Martins, que avançava 0,63% para 22,40 euros, e da REN, que subia 0,38% para 2,62 euros.

No setor da energia a Galp avançava 0,28% para 10,50 euros, enquanto a EDP ganhava 0,18% para 4,93 euros.

Por último, ações da Altri subiam uns ligeiros 0,09% para 5,30 euros.

Os investidores estão hoje atentos à reunião do Banco Central Europeu (BCE), que se realiza um dia depois de o Banco do Canadá ter aumento em 75 pontos base as suas taxas de juro principais, sendo que a questão de hoje é saber se o BCE irá seguir mesmo caminho, ou se optará, como em julho, por um aumento de 50 pontos base.

O BCE ocupa assim o centro das atenções dos investidores, com os economistas da Bloomberg Economics a preverem um aumento de 75 pontos base, apesar de a União Europeia enfrentar uma grave crise de energia.

Os investidores estão ainda atentos às declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, na que será a última intervenção antes de a Reserva Federal voltar a subir as suas taxas de juro de referência.

Entretanto, na sexta-feira haverá a reunião extraordinária dos ministros da Energia da UE sobre a intervenção de emergência nos mercados de eletricidade.