Bolsa de Lisboa a cair 0,23% com Greenvolt a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira a negociar em baixa, com o índice PSI a perder 0,23% para 5.948 pontos, e com a Greenvolt e a EDP Renováveis a liderarem as perdas.

Pelas 08.45 horas em Lisboa, das 15 cotadas no principal índice bolsista português, 10 caíam e cinco valorizavam-se, enquanto as congéneres europeias negociavam em terreno positivo, tendo invertido a tendência de queda.

As ações da Greenvolt perdiam 2,94% para 9,23 euros, enquanto as da EDP Renováveis desciam 2,21% para 23,49 euros e as da Semapa cediam 1,93% para 14,22 euros. Ainda no setor da energia a EDP perdia 1,74% para 4,78 euros.

Já a Corticeira Amorim recuava 1,29% para 9,97 euros, a holding Sonae perdia 0,79% para 1,01 euros e a NOS caía 0,75% para 3,69 euros.

Por sua vez, a REN cedia 0,38% para 2,62 euros, os CTT perdiam 0,16% para 3,20 euros e a Navigator caía 0,10% para 3,91 euros.

A contrariar as perdas, o BCP ganhava 1,26% para 0,14 euros, a Galp avançava 1,03% para 10,77 euros e Altri ganhava 0,63% para 5,56 euros.

Por último, a Mota-Engil subia 0,50% para 1,20 euros e a retalhista Jerónimo Martins avançava 0,27% para 21,88 euros.