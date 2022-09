Bolsa de Lisboa a perder 1% com BCP e Navigator a liderarem quedas

© André Luís Alves / Global Imagens

A bolsa de Lisboa negociava nesta segunda-feira a perder 1,09% para 5.938,97 pontos, à semelhança das principais praças europeias, liderada pelas ações do BCP e da Navigator que caíam, respetivamente, 2,91% e 2,34%.

Pelas 08:59, hora de Lisboa, das 15 ações cotadas no principal índice bolsista português, 13 caíam, uma subia e a Semapa mantinha-se inalterada nos 14,18 euros, numa sessão em que os mercados europeus estão todos a reagir em baixa ao agravamento da crise energética na Europa.

As ações do BCP lideravam as quedas, e recuavam 2,91% para 0,14 euros, enquanto a Navigator caía 2,34% para 3,84 euros e a Altri perdia 2,26% para 5,41 euros.

Com quedas entre 1% e 2%, o destaque ia para os CTT (-1,83% para 3,21 euros), a Sonae (-1,63 para 0,99 euros), a Greenvolt (-1,53% para 8,99 euros) e a EDP Renováveis (-1,53% para 8,99 euros).

Ainda neste patamar, seguia a retalhista Jerónimo Martins a perder 1,09% para 21,84 euros.

Abaixo de 1% surge a NOS, que cedia 0,98% para 3,64 euros, a EDP que perdia 0,84% para 4,72 euros, a REN que caía 0,57% para 2,52 euros.

Entretanto, a Mota-Engil recuava 0,50% para 1,19 euros e a Corticeira Amorim que recuava 0,40% para 10 euros.

A contrariar as perdas do PSI, a Galp valorizava-se 1,12% para 11,24 euros.