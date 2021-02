Bolsa de Lisboa a subir 0,11%

© José António Domingues

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,11%, para os 4.734,76 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI20 a perder 0,94% para 4.729,51 pontos e o BCP a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma terminou sem alterações.

As principais bolsas europeias terminaram com rumos divergentes. Londres e Paris subiram 0,21%, enquanto Madrid registou uma valorização mais acentuada de 1,72%, mas Frankfurt e Milão terminaram negativas, com descidas de 0,61% e de 0,30%, respetivamente.