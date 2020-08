Bolsa de Lisboa abre a cair 0,09%

Por volta das 8h20, os títulos do BCP desvalorizavam 1,14% para 10,41 cêntimos; na energia a EDP e a EDP Renováveis perdiam 0,07% e 0,29%, respetivamente. Os títulos da EDP estavam nos 4,36 euros e os da Renováveis nos 13,78 euros. A Galp caía 0,38% para os 9,41 euros.

Os títulos da Jerónimo Martins desvalorizavam 0,14%, com cada ação nos 13,96 euros.

Com várias cotadas no vermelho, por volta das 8h20 apenas a REN e a Ibersol estavam em terreno positivo. Os títulos da REN subiam 0,20% para os 2,45 euros e a Ibersol subia 5,30% para os 5,56 euros.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, com o índice PSI20 a perder 0,14% para 4.435,15 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias encerraram com rumos divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em baixa, seis em alta e duas inalteradas.

Entre as principais bolsas europeias, Londres subiu 0,61%, Paris 0,18% e Frankfurt 0,15%, mas Madrid caiu 0,90% e Milão 0,39%.