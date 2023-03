Bolsa de Lisboa abre a cair 0,21%

© Pixabay

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index), a cair 0,21%, para os 6.016,79 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a perder 0,22% para 6.030,11 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, sete fecharam em alta e oito em baixa. A Galp liderou as descidas e caiu 2,13% para 10,78 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 1,05%, Frankfurt 0,60% Paris 0,46% e Londres 0,13%.