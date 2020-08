Bolsa de Lisboa abre a cair 0,21%

Por volta das 8h20, a sessão decorria com várias cotadas em terreno positivo, com destaque para a Mota-Engil a subir 0,42% para os 1,44 euros e a Pharol a subir 1,40% para os 11,60 cêntimos.

Entre os pesos pesados, apenas a Jerónimo Martins segue em terreno positivo, com os títulos a valorizar 0,04 para os 13,99 euros. A Galp perde 1,76% para os 9,26 euros. Já a EDP tomba 0,65% para 4,298 euros por título; a EDP Renováveis perde 0,58%, com uma cotação de 13,72 euros. O BCP desvaloriza 0,48%, com os títulos nos 10,37 cêntimos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda com uma descida de 0,62% para 4.407,45 pontos no índice PSI20.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, três subiram e três ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias também fecharam em baixa. Londres perdeu 0,83%, Paris 0,68%, Madrid 0,66%, Milão 0,52% e Frankfurt 0,30%.