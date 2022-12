Bolsa de Lisboa abre a cair 0,33%

© Pixabay

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index), a cair 0,33%, para os 5.837,02 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a cair 1,19% para 5.856,57 pontos, só com duas cotadas em terreno positivo e com a Semapa a perder 7,67%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 13 desceram e duas subiram: a Galp (2,55% para 12,07 euros) e os CTT (1,08% para 3,28 euros). A Semapa liderou as descidas e caiu 7,67% para 3,28 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 0,03%, Paris 0,17%, Milão 0,26% e Madrid 0,30%, mas Frankfurt contrariou esta tendência e subiu 0,27%.