Bolsa de Lisboa abre a cair 0,34%

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Agosto, 2023 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o principal índice a descer 0,34% para 5.958,50 pontos, depois de ter encerrado a última sessão em queda.

Na quarta-feira, o PSI fechou a perder 1,67% para 5.978,99 pontos, em linha com as descidas registadas no resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, só uma ficou em terreno positivo, a Ibersol (1,49% para 6,82 euros).

Quinze cotadas ficaram no 'vermelho', com a NOS a descer 3,76% para 3,32 euros e o BCP a recuar 3,15% para 0,24 euros.