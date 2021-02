Bolsa de Lisboa abre a cair 0,36%

Edifício Euronext, em Lisboa © José António Domingues

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, cair 0,36%, para os 4.800,61 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa destacou-se nas subidas registadas nas praças europeias ao fechar a sessão com uma subida de 2,40% para 4.817,97 pontos no índice PSI20, com a Semapa a liderar os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 subiram e duas recuaram.

No resto da Europa, os ganhos foram mais moderados. Madrid subiu 1,16%, Milão 0,94%, Paris 0,79%, Frankfurt 0,77% e Londres 0,10%.