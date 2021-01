Bolsa de Lisboa abre a cair 0,37%

Edifício Euronext. © José Antonio Domingues

No arranque da sessão, apenas duas das cotadas seguiam inalteradas e uma em terreno positivo, acompanhado a tendência das bolsas europeias.

Entre os pesos pesados do índice, o BCP liderava as perdas, com os títulos a desvalorizar 1,54% para os 12,80 cêntimos.

A EDP também desvalorizava 0,34% para os 5,328 euros; a Renováveis seguia inalterada. A Galp perdia 1,07% para os 8,854 euros. Já a Jerónimo Martins perdia 0,54% para os 14,74 euros.

Destaque ainda para a Semapa a perder 1,25% para uma cotação de 8,67 euros e a Ramada a cair 1,31% para os 4,51 euros.

Na sexta-feira, o PSI20 encerrou com uma descida de 1,51% para 5.038,24 pontos, acompanhando a tendência negativa das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 desceram, duas subiram e a Novabase ficou inalterada em 3,33 euros.

No resto da Europa, Madrid retrocedeu 1,69%, Frankfurt 1,44%, Paris 1,22% e Londres 0,97%.