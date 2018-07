Bolsa de Lisboa abre em queda ligeira

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu hoje em terreno negativo, a cair 0,38%, para 5.640,39 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa fechou com uma ligeira subida, alinhada com as maiores praças europeias, com o principal índice, o PSI 20, a subir 0,34% para 5.661,81 pontos.

Das 18 empresas cotadas, 11 subiram, uma manteve-se e seis desceram. A impulsionar os ganhos estava a Altri e a Corticeira Amorim, com acréscimos acima de 1%, enquanto do lado das perdas as empresas com maiores prejuízos foram a Semapa e a Pharol.