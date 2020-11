Bolsa de Lisboa abre a cair 0,57%

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Poucos minutos depois da abertura, só quatro cotadas seguiam em terreno positivo e uma permanecia inalterada

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a sessão com uma subida de 0,92% para 4.105,50 pontos no índice PSI20, que acompanhou as valorizações registadas nas bolsas europeias.

Das 17 cotadas que integram atualmente o índice PSI20, 10 terminaram em alta e sete em baixa. A Sonae SGPS liderou as subidas ao avançar 4,17% para 0,55 euros.

As principais bolsas europeias encerraram em terreno positivo. Madrid subiu 2,10%, Frankfurt 1,98%, Milão 1,93%, Paris 1,24% e Londres 0,39%.