Bolsa de Lisboa abre a cair 0,62%

Poucos minutos depois das 8h20, apenas uma cotada, a Novabase, seguia em terreno positivo, a ganhar 0,90% para os 3,36 euros.

O BCP tombava 3,08% para 11,96 cêntimos. Na energia, a EDP caía 0,38% para 5,306 euros e a EDP Renováveis desvalorizava 1,22% para os 24,25 euros. A Galp Energia caía 1,07% para os 4,55 euros.

A Jerónimo Martins desvalorizava 0,03% para uma cotação de 14,38 euros.

Destaque ainda para a Ramada, que perdia 3,19% para os 4,55 euros, a Navigator, a cair 1,56% para 2,524 euros; e a Altri a perder 1,15% para os 5,18 euros.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a baixar 0,28% para 5.055,77 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram. A Galp foi a que mais desceu (-3,95% para 8,95 euros).

No resto da Europa, o dia foi igualmente negativo. Madrid caiu 1%, Milão 0,98%, Paris 0,67%, Londres 0,37% e Frankfurt cedeu 0,11%.