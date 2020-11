Bolsa - PSI20. © D.R.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 1,87% para 4.344,68 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 17 cotadas que integram o índice PSI20, 12 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. As duas cotadas do grupo EDP lideraram os ganhos.

No resto da Europa, Londres ganhou 1,35%, Madrid 1,07%, Milão 0,68%, Paris 0,48% e Frankfurt 0,40%.