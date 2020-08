Bolsa de Lisboa abre a cair 0,98%

Por volta das 8h10, a maioria das cotadas do PSI20 estava em terreno negativo. Os títulos do BCP recuavam 0,67% para os 10,45 cêntimos. Na energia, a EDP perdia 0,72%, com uma cotação de 4,269 euros, a EDP Renováveis desvalorizava 0,43% para uma cotação de 13,8 euros por título. A Galp Energia tombava 1,44% para os 9,192 euros.

Já a Jerónimo Martins perdia 1,04%, com os títulos a atingir uma cotação de 13,785 euros. A Mota-Engil desvalorizava 1,53% para os 1,4140 euros. A NOS recuava 0,44% para os 3,586 euros.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira variação positiva de 0,01% no índice PSI20, que ficou em 4.407,71 pontos, pondo fim a um ciclo negativo após quatro sessões em queda.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em baixa, sete em alta e uma inalterada.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram com ganhos mais expressivos. Milão subiu 1,06%, Paris 0,79%, Frankfurt 0,74%, Madrid 0,72% e Londres 0,58%.