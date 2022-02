Bolsa de Lisboa abre a cair 3,09%

Terreiro do Paço, Lisboa © AFP

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 3,09%, para os 5.263,12 pontos.

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, alinhada com as principais bolsas europeias, tendo o índice PSI20 recuado 0,62% para 5.430,93 pontos.

Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 10 desceram, sete subiram e duas ficaram inalteradas.

As principais praças europeias também registaram perdas, com Madrid a descer 0,63%, Frankfurt 0,42%, Milão 0,34% e Paris 0,10%, mas Londres fechou com uma ligeira variação positiva de 0,05%.