PSI20 em ligeira queda com ações da EDP a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa seguia hoje em ligeira queda, com as ações da EDP a pressionarem negociações e as da Jerónimo Martins a evitarem maiores perdas.

Na terça-feira, a bolsa fechou com o PSI20 a avançar 0,27% para 4.545,81 pontos, acompanhando os ganhos moderados registados na Europa, após um acordo para a recuperação económica da União Europeia.

Hoje, pelas 08:50, o principal índice de referência, o PSI20, seguia em queda de 0,09% para 4.541,53 pontos, com oito ações em alta, oito em baixa e duas inalteradas.

A Pharol e a Novabase eram as ações que mais subiam, com ganhos de 2,37% e 0,93% para 0,11 euros e 3,25 euros.

A Jerónimo Martins, por sua vez, seguia a avançar 0,84% para 14,93 euros, enquanto o BCP e a Galp Energia avançavam 0,37% e 0,19% para 0,11 euros e 10,64 euros, respetivamente.

Do lado das perdas, a Sonae Capital e a Semapa eram as ações que mais perdiam, com descidas de 0,79% e 0,72% para 0,50 euros e 8,29 euros, respetivamente.

A EDP e a EDP Renováveis seguiam em queda de 0,48% e 0,42% para 4,53 euros e 14,12 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, preocupadas com o aumento de contágios de covid-19 em várias zonas do mundo.

Após os ganhos de terça-feira resultantes do acordo alcançado entre os líderes da União Europeia (UE) para adotar um plano bilionário de reconstrução económica na sequência da pandemia da covid-19, as praças europeias estavam em baixa devido ao aumento de contágios de covid-19 em várias regiões do mundo, como os Estados Unidos, Austrália, Hong Kong ou Tóquio.

Os investidores também estão preocupados com o aumento das tensões entre os Estados Unidos, Reino Unido e China.

O ouro, um ativo considerado de refúgio para os investidores, continua a marcar novos máximos desde 2011.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1543 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência negativa, mas a cotar-se a 44,14 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 44,32 dólares na terça-feira.

(Notícia atualizada às 9h45)