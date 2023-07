Bolsa de Lisboa abre a perder 1,00%

© André Luís Alves/Global Imagens

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o principal índice (PSI) a cair 1,00% para 6.211,41 pontos, depois de ter encerrado a última sessão a subir, pela oitava vez consecutiva.

O PSI encerrou na quarta-feira a avançar 1,26% para 6.273,94 pontos, apoiado por subidas expressivas do grupo EDP e do BCP.

Das 16 cotadas que integram o PSI, nove ficaram em alta, seis em baixa e uma terminou inalterada.

A EDP Renováveis, que liderou as subidas, avançou 4% para 18,44 euros, após ontem ter anunciado lucros de 102 milhões de euros entre janeiro e junho, menos 62% do que no primeiro semestre de 2022.