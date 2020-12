Bolsa de Lisboa abre a subir 0,03%

© José António Domingues

Por volta das 8h15, os ganhos da EDP e do BCP impulsionavam o índice. A EDP subia 0,18% para os 4,984 euros e a Renováveis seguia inalterada. O BCP valorizava 0,67% para os 11,98 cêntimos. Destaque ainda para a Galp a subir 0,26% para os 8,38 euros por título. Já a Jerónimo Martins desvalorizava 0,40% para os 13,715 euros.

As ações dos CTT caíam 3,40% para os 2,27 euros.

Na terça-feira, o PSI20 fechou com uma subida de 1,45%, para 4.726,08 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e a Pharol ficou inalterada em 0,13 euros.

A liderar as subidas ficou a EDP Renováveis, que somou 4,22%, para 21 euros.