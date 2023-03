© André Luís Alves / Global Imag

Na terça-feira a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a registar uma subida de 1,76% para 5.871 pontos, acompanhando as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e duas caíram.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, com Madrid a avançar 2,45%, Londres 1,79%, Frankfurt 1,75% e Paris 1,42%.