Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2021 • 08:36

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI20 abaixo de 5.000 pontos depois de uma descida de 1,55%, em linha com as principais bolsas europeias.

O PSI20 encerrou em 4.962,44 pontos e das 18 cotadas que integram este índice, 16 caíram e só duas ficaram em terreno positivo.

No resto da Europa Madrid caiu 1,73%, Frankfurt 1,66%, Milão 1,60%, Paris 1,57% e Londres 0,84%.