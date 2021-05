Bolsa de Lisboa abre a subir 0,13%

Mercados.

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,13%, para os 5.287,09 pontos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma subida no índice PSI20 de 1,15% para 5.280,14 pontos, em linha com os ganhos registados nas principais praças europeias.

A EDP Renováveis destacou-se com uma subida de 3,81% para 19,34 euros, liderando as 12 cotadas do PSI20 que terminaram em alta. Cinco ficaram em baixa e uma encerrou a sessão inalterada (a Novabase, quatro euros).

No resto da Europa, Frankfurt ganhou 1,70%, Paris 1,29%, Londres 1%, Milão 0,88% e Madrid 0,59%.