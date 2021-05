jn060207ja Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa Jose Antonio Domingues

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, em contraciclo com a maioria das bolsas europeias, tendo o índice PSI20 perdido 0,95% para 5.221,72 pontos, com o BCP a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram.

No resto da Europa, Londres subiu 0,48%, Paris 0,35% e Madrid registou uma ligeira variação positiva de 0,02%, mas Milão encerrou em terreno negativo ao baixar 0,34%.