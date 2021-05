Frankfurt, bolsas © Frank Rumpenhorst/AFP

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, tendo o índice PSI20 avançado 0,55% para 5.248,89 pontos, com o BCP a liderar as subidas.

Do grupo de 18 cotadas do PSI20, 10 fecharam em alta, sete em baixa e uma ficou inalterada. O BCP destacou-se com uma subida de 3,62% para 0,16 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 1,12% e Paris 0,69%, mas Frankfurt perdeu 0,28%, Londres 0,24% e Madrid 0,12%.