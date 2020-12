Bolsa de Lisboa abre a subir 0,28%

© José António Domingues

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,28%, para os 4.715,82 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 1,37% para 4.702,82 pontos, em linha com os ganhos das principais bolsas europeias, tendo a Galp liderado as subidas.

Das 17 cotadas que integram o índice PSI20, 14 terminaram em alta, duas em baixa e uma ficou inalterada.

Das principais bolsas europeias, só Madrid superou os ganhos registados na bolsa de Lisboa, ao subir 1,49%. Londres avançou 0,92%, Milão 0,78%, Paris 0,62% e Frankfurt 0,35%.