Na sexta-feira, o PSI20 encerrou no 'vermelho' a última sessão do ano, tal como Paris e Londres, com uma descida de 0,04%, para 5.569,48 pontos, fechando o ano com uma valorização de 13,7%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram e sete subiram na última sessão de 2021.

No resto da Europa, Londres recuou 0,25% e Paris 0,28%, num dia em que bolsas europeias como Frankfurt, Madrid ou Milão não negociaram.