Bolsa de Lisboa abre a subir 0,31%

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,31%, para os 4.490,19 pontos.

No arranque desta manhã, nove das cotadas estão em terreno negativo, com a EDP Renováveis e a Novabase com as maiores quebras: 1,49% para os 13,2 euros para a a EDP Renováveis e 1,57% no caso da Novabase, com os títulos a 3,13 euros.

O BCP ganha 0,65% para os 10,84 cêntimos por título, a Jerónimo Martins cai 0,16% para os 15,25 euros, a EDP perde 0,74 para 4,522 euros e a Galp Energia cai 0,14% para 10,67 euros.

Em terreno positivo destaca-se a Navigator, que no arranque está a ganhar 3,35% para 2,222 euros, a Ibersol a subir 4,47% para 6,08 euros e a Semapa, com ganhos de 1,47% para 8,29 euros.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa registou uma subida de 0,54% para 4.476,47 pontos no índice PSI20, em contraciclo com a Europa, com a Jerónimo Martins a liderar os ganhos.

Nove das 18 cotadas do PSI20 terminaram a sessão em alta e nove encerraram em baixa.

As principais bolsas europeias encerraram com perdas. Madrid caiu 1,62%, Paris 1,24%, Frankfurt 0,97%, Milão 0,57% e Londres 0,55%.