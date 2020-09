Bolsa de Lisboa abre a subir 0,32%

Por volta das 8h15, nove cotadas estavam em alta, com destaque para a EDP e EDP Renováveis, Galp e Jerónimo Martins. A EDP subia 0,84% para 4,209 euros, a Renováveis ganhava 0,28%, com uma cotação de 14,10 euros. A Galp subia 0,47%, com os títulos nos 8,47 euros. A Jerónimo Martins ganhava 0,29%, com uma cotação de 13,865 euros.

Destaque ainda para a NOS, que subia 0,39% para os 3,106 euros e a Mota-Engil, com os títulos a valorizar 0,17%, com uma cotação de 1,20 euros.

Em terreno negativo, o BCP descia o,92%, com os títulos nos 8,62 cêntimos. A Navigator caía 0,27%, com as ações a valer 2,22 euros. A Sonae SGPS também caía 0,52%, para os 57,45 cêntimos.

Na segunda-feira, o PSI20 fechou a cair 2,22% para 4.158,14 pontos, seguindo as fortes descidas das bolsas europeias, devido aos receios de novas restrições após um aumento de casos de covid-19.

Na bolsa de Lisboa, das 18 cotadas que compõem o PSI20, 16 desceram e duas ficaram inalteradas.

Nas principais bolsas europeias, as descidas foram mais acentuadas, com Frankfurt a cair 4,37%, Milão 3,75%, Paris 3,74%, Madrid 3,43% e Londres a recuar 3,38%.