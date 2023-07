Bolsa de Lisboa abre a subir 0,33%

© Daniel ROLAND/AFP

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,33%, para os 5.943,48 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão com o índice PSI a valorizar 0,37% para 5.924,05 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 fecharam a sessão a registar ganhos e quatro estavam em baixa.

As principais bolsas europeias voltaram a fechar com ganhos, mantendo a tendência registada na segunda-feira. Paris e Madrid subiram 1,07% e 0,85%, respetivamente, Frankfurt valorizou 0,75% e Londres avançou 0,12%.