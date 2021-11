Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Novembro, 2021 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa acompanhou as fortes quedas registadas nas principais praças europeias com uma descida no índice PSI20 de 2,43% para 5.425,07 pontos,.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 18 desceram e só uma (a Ibersol) ficou inalterada.

No resto da Europa, as perdas foram muito acentuadas, devido ao receio causado pela nova variante do coronavírus identificada inicialmente na África do Sul. Madrid caiu 4,96%, Paris 4,75%, Milão 4,60%, Frankfurt 4,15% e Londres 3,64%.