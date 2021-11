Bolsa de Lisboa abre a subir 0,64%

Bolsa. © EPA

A bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno positivo, com o índice PSI20 a subir 0,64% para os 5.768,65 pontos pouco depois das 8h00 (hora de Lisboa).

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, com o índice PSI20 a descer 0,27% para 5.732,03 pontos, tendo a Greenvolt liderado as quedas (-2,85% para 6,82 euros). Destacaram-se ainda as desvalorizações da EDP Renováveis (-2,74% para 24,10 euros) e da EDP (-1,23% para 4,88 euros).

No resto da Europa, as bolsas encerraram divergentes na sexta-feira. Paris subiu 0,38% e Madrid 0,35%, mas Londres caiu 0,16% e Frankfurt e Milão desceram 0,05%.