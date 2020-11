Bolsa de Lisboa abre a subir 0,70%

Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Novembro, 2020 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Poucos minutos depois das oito da manhã, a maior parte das cotadas seguia em terreno positivo, com destaque para a NOS a disparar 3,23%. A operadora apresentou resultados esta quarta-feira, dando conta de lucros de 79,1 milhões de euros no terceiro trimestre, menos 42,7% em termos homólogos.

Entre os pesos pesados do índice destacam-se o BCP, com os títulos do banco a subir 1,43% no arranque da sessão, com uma cotação de 7,82 cêntimos, e a EDP a subir 1,39% para os 4,43 euros. A EDP Renováveis ganha 1,20% (16,88 euros) e a Galp Energia avança 0,30% para 7,27 euros. A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, valoriza 0,32% para 13,92 euros.

Na sessão a seguir à apresentação de resultados, os CTT caem 1,33% para 2,22 euros. Os lucros da empresa recuaram 81,1% em termos homólogos, para 43 milhões de euros.

A Pharol também segue em terreno negativo, a perder 2,66%, com uma cotação de 9,14 cêntimos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, em linha com os mercados bolsistas europeus, tendo o índice PSI20 subido 0,45% para 4.077,95 pontos.

Das 17 cotadas que integram o índice referência da bolsa de Lisboa, 10 terminaram em alta, cinco em baixa e duas inalteradas.

No resto da Europa, Paris subiu 2,44%, Milão 1,96%, Frankfurt 1,95%, Londres 1,67% e Madrid 0,45%.