Bolsa de Lisboa abre a subir 0,70%

Poucos minutos depois do arranque da sessão, a maioria das cotadas seguia em terreno positivo.

A Galp liderava os ganhos, com uma subida de 1,11% para os 9,15 euros. O BCP também seguia em terreno positivo, com os títulos a valorizar 0,62% para os 13,02 cêntimos. A Jerónimo Martins ganhava 0,14% para os 14,68 euros. Já a EDP tombava 0,45% para uma cotação de 5,34 euros. A Renováveis seguia inalterada, com uma cotação de 23,15 euros.

Destaque ainda para os CTT, a subir 1,21% para os 2,515 euros, e a NOS a ganhar 1,32% para os 3,068 euros. A Sonae SGPS sobe 1,46% para os 72,9 cêntimos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a somar 0,42% para 5.059,34 pontos, acompanhando a tendência maioritária registada na Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram e três desceram. A Ramada Investimentos liderou as subidas ao avançar 2,84% para 4,70 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 0,53%, Frankfurt 0,44%, Madrid 0,29% e Paris 0,10%, enquanto a bolsa de Londres fechou com uma descida de 0,22%.