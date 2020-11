Bolsa de Lisboa abre a subir 0,95%

jn060207ja Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa Jose Antonio Domingues

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,95%, para os 4.491,67 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, contrariando a tendência predominante na Europa, com o índice PSI20 a somar 0,57% para 4.449,39 pontos, impulsionado por uma subida de 3,89% da Galp.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e sete desceram.

As principais bolsas europeias registaram descidas ligeiras, com Londres a perder 0,28%, Frankfurt 0,08%, Paris 0,07% e Milão 0,02%, mas Madrid fechou com uma variação positiva de 0,04%.