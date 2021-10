Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Outubro, 2021 • 08:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI20 a perder 1,33% para 5.460,27 pontos, acompanhando as descidas registadas no resto da Europa.

A Galp liderou as descidas, ao perder 4,02% para 9,59 euros, num dia em que 14 das 19 cotadas do PSI20 fecharam no 'vermelho'. As outras cinco subiram.

As principais bolsas europeias terminaram igualmente em terreno negativo. Madrid desceu 1,71%, Frankfurt 1,46%, Milão 1,35%, Paris 1,26% e Londres 1,15%.