Bolsa de Lisboa abre a subir 3,80%

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 3,80%, para os 3.809,42 pontos. Das 18 cotadas, só a Semapa está em terreno negativo. A liderar os ganhos estão os CTT, com quase 9% de valorização. Destaque, ainda, para os títulos da Mota-Engil (5, 25%), da EDP (4,95%), da Pharol (4,79%), da Galp (4,70%) e do BCP (3,94%).

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa acompanhou as descidas acentuadas registadas nas principais praças europeias e o índice PSI20 encerrou com uma queda de 4,36% para 3.670,03 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só duas subiram.

No resto da Europa, Madrid perdeu 7,88%, Milão 6,10%, Paris 5,75%, Frankfurt 5,31% e Londres 4,01%, sem que as medidas monetárias adotadas pelos bancos centrais, como a descida das taxas de juro nos Estados Unidos, tenham travado as quedas causadas pelos receios sobre o impacto económico do novo coronavírus.