Bolsa de Lisboa abre em alta ligeira

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Setembro, 2021 • 08:18

Na quinta-feira, o PSI20 encerrou as negociações a perder 0,45%, para 5.339,36 pontos, alinhado com Madrid, depois do anúncio do abrandamento da compra de ativos por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 empresas que compõem o índice, três valorizaram-se, duas permaneceram inalteradas e as restantes 13 desvalorizaram o seu título.

As restantes praças europeias reagiram de forma distinta ao anúncio vindo do BCE, com Londres a perder 1,03% e Madrid 0,43%, ao passo que Paris liderou os ganhos, ainda que modestos (0,24%), seguida de Milão (0,13%) e Frankfurt (0,08%).